Mathieu van der Poel lonkt naar de Omloop terwijl Sagan alsnog past

Het deelnemersveld voor de openingskoers de Omloop Het Nieuwsblad zal er mogelijk wat anders uitzien dan oorspronkelijk verwacht. Met Peter Sagan zegt een grote naam af, maar Mathieu van der Poel komt misschien wel aan de start.

Volgens Het Nieuwsblad overweegt Van der Poel wel degelijk om op 29 februari te starten in de Omloop. Alpecin-Fenix heeft alvast een wildcard, maar aanvankelijk zou die wedstrijd niet op het programma staan van de Nederlandse alleskunner. Als alles goed verloopt in de Ronde van de Algarve zou Van der Poel er de Omloop toch nog bijnemen.

Wie niet zal meerijden, is Peter Sagan. De Slovaak was nochtans wel van plan om terug te keren naar de Omloop na de wedstrijd over te slaan de laatste paar jaren, maar ziet daar nu toch vanaf.