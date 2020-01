🎥 Moschetti wint eerste rit op Mallorca

De 23-jarige Matteo Moschetti heeft de eerste rit van de Challenge Mallorca gewonnen. Dat is een vierdaagse wedstrijd zonder algemeen klassement.

Moschetti (Trek-Segafredo) was in de sprint sneller dan Pascal Ackermann (BORA – Hansgrohe) en Jon Aberasturi Izaga (Team Caja Rural-RGA)

Trek-Segafredo is zo uitstekend aan het seizoen begonnen. Ook in de Tour Down Under was het al aan het feest met een ritzege en de eindzege van Ritchie Porte.