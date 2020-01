Giro-ritwinnaar Nans Peters moet seizoensstart uitstellen door Ziekte van Pfeiffer

Pech voor AG2R en Nans Peters want de jonge Franse renner is getroffen door de Ziekte van Pfeiffer. Hij zal zijn seizoensstart dan ook moeten uitstellen.

Normaal gezien ging Nans Peters zijn seizoen beginnen in de GP La Marseillaise komende zondag, maar dat moet hij dus uitstellen. Eind november ontdekte de ploegdokter van AG2R dat Peters te maken heeft met de Ziekte van Pfeiffer ofwel klierkoorts. De ploegleiding hoopt wel dat hij zijn rentree kan maken in de Tour de la Provence in februari.

Nans Peters begint aan zijn vierde seizoen als prof. Vorig seizoen brak hij helemaal door met een knappe ritzege in de Giro na een indrukwekkende solo en onder meer de derde plaats in de Gran Piemonte en de negende plaats in de GP de Montréal.