Tour of the Alps mag dit jaar acht WorldTour-teams verwelkomen in plaats van vijf

De Tour of the Alps is steeds populairder aan het worden. Vorig seizoen deden er slechts vijf WorldTour-teams mee, maar in 2020 zullen dat er dus acht zijn.

Dit jaar zullen Team Ineos, Astana, UAE Emirates, AG2R La Mondiale, CCC en Bahrain McLaren deelnemen aan de Tour of the Alps. Verder zijn er ook nog heel wat ProContinentale-teams zoals Androni Giocattoli-Sidermec, Nippo-Delko One Provence en Uno-X Norwegian die zullen deelnemen. Vorig jaar ging de eindzege naar Rus Pavel Sivakov van het toenmalige Team Sky. Sivakov zou het enkele weken later ook uitstekend doen in de Ronde van Italië. Tao Geoghegan Hart en Vincenzo Nibali mochten mee het podium op.