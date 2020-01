INEOS vervangt Kiryienka door... triatleet met verleden als roeier

En dat is een behoorlijk verrassende naam: Cameron Wurf. De Australiër won als jonge gast (jeugd)kampioenshappen in het roeien en vertegenwoordigde zijn land zelfs op de Olympische Spelen van 2004.

Tussen 2007 en 2014 was hij profwielrenner, maar nadien koos hij voor de triatlon. Nu keert hij dus terug in het wielrennen.

Zondag debuteert de 36-jarige al in de Cadel Evans Road Race. In de loop van het seizoen wil hij zich wel opnieuw op de triatlon richten. De Ironman in Kona, Hawaii staat hoog op zijn verlanglijstje.

Lees ons stuk over Kiryienka HIER nog eens.

Team INEOS can confirm the signing of world-class triathlete @cameronwurf, who will make his debut in the Cadel Evans Great Ocean Road Race on Sunday.