Sanne Cant is strijdvaardig voor het WK: "Ik heb er alles aan gedaan om hier zo goed mogelijk te zijn"

Dit weekend staat het WK veldrijden in Dübendorf op het programma. Bij de vrouwen zijn er vooral Nederlandse topfavorieten, maar ook Sanne Cant gelooft, ondanks haar minder seizoen, in haar eigen kunnen.

Bij Sporza geeft Cant meer uitleg over haar seizoen. "Mijn seizoen was minder, maar ik heb er niet echt een verklaring voor. Mijn zomer was niet goed en na het seizoen moeten we onderzoeken hoe dat komt. Nu denk ik uiteraard aan andere dingen." Volgens Cant hoeft haar minder seizoen niet te betekenen dat ze niet kan presteren op het WK. "Je hoeft het seizoen niet te domineren om het WK te winnen. De voorbije maand heb ik zeer hard gewerkt en ik wil hier zo goed mogelijk zijn. Ik kan niet meer trainen dan dat ik gedaan heb.