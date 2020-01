Vandaag moeten de renners in Argentinië over de gevreesde Alto Colorado

Vandaag moeten de renners in de ronde van San Juan over de Alto Colorado. De klim is officieel 18,7 kilometer lang, maar het klimmen op zich duurt veel langer. Erg steil wordt het echter niet.

Toch is het een mooie test voor Remco Evenepoel. De Belg staat voorlopig aan de leiding en hij moet zijn leiderstrui dus verdedigen. Er zijn kapers op de kust, want Ganna en Sevilla zullen er alles aan doen om tijd goed te maken. Toch zal Evenepoel vooral naar Sevilla moeten kijken, want Ganna is iets te zwaar om het verschil te kunnen maken op een klim. Zeker niet op een klim als de Alto Colorado, want de klim is zeer lang (officieel 18,7 kilometer, maar eigenlijk veel langer) en ook zeer hoog (2.565 meter). Vooral de hoogte (de lucht wordt ijler) zou voor heel wat problemen kunnen zorgen. Benieuwd wie het beste met de omstandigheden om kan.