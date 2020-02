Remco Evenepoel enorm populair in Argentinië: "Hij is de Messi van de koers"

Vannacht was de laatste rit in de ronde van San Juan. Remco Evenepoel overleefde de slotrit en was dan ook de eindwinnaar. De Argentijnse supporters zijn dol op Evenepoel en noemen hem zelfs "de Messi van de koers".

Remco Evenepoel kwam vannacht niet meer in de problemen. De rit eindigde op een massasprint. Daarin spurtte Gaviria naar zijn derde ritzege. Sagan werd tweede, Hodeg derde. De eindwinst was dus voor Evenepoel. Wanneer Evenepoel zijn prijs in ontvangst ging nemen werd hij als een held onthaald door de Argentijnse fans. Ze noemen hem zelfs "de Messi van de koers". Voor Evenepoel hoeft het niet. "Ik ben Remco, niet Lionel Messi. Het is leuk, maar hij is zo'n grote ster. Ik zal misschien zelfs nooit de kans krijgen om hem te ontmoeten", aldus Evenepoel in Het Laatste Nieuws.