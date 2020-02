Geen winnaars bij geklasseerde dopingzaak

Het zijn een paar knotsgekke dagen geweest voor het Astana-kamp. Eerst kwam het bericht over een geheim rapport van CADF dat Fuglsang en Lutsenko in een slecht daglicht plaatste, waarna er verontwaardigde reacties volgden en nu wordt de zaak alweer geklasseerd.

Wat moeten we hier nu alweer van denken? In ieder geval dat er geen winnaars zijn na dit korte stormpje. Het CADF komt er niet bijster goed uit, de namen van Fuglsang en Lutsenko werden door het slijk gehaald en de wielerliefhebber weet niet wat er aan de hand is.

Er moet alleszins een antwoord komen op een paar vragen. Bijvoorbeeld: wie heeft het geheime rapport gelekt? En nog belangrijker: met welk motief? Was het iemand die Vinokourov niet gunstig gezind was en het op zijn team gemunt heeft? Was het uit schrik omdat het anders nooit aan het licht zou komen? Of was het net om een grondig onderzoekvroegtijdig in de voet te schieten?

Gezien het verleden van Vinokourov hebben ze bij Astana de schijn wel nogal tegen. Fuglsang en Lutsenko kunnen dan wel hun onschuld uitschreeuwen... Het gezegde 'Waar rook is, is vuur' zal wel bij enkele mensen blijven hangen. Men kan het bizar vinden dat er van het bewuste rapport plots niets m eer zal komen en het zelfs niet doorgestuurd wordt naar de UCI.

Anderzijds kan men zich ook afvragen of het maatschappelijk veratwoord is om de namen van renners in het openbaar in verband te brengen met een dopingonderzoek zonder sluitend bewijs. Want zelfs met aanwijzingen of verdachte contacten, is er zonder positive dopingtests immers niets concreet om renners iets ten laste te leggen. En wat kan daar dan tegen gedaan worden? Kortom, enkel verliezers in deze zaak.