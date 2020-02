UCI gaat regels voor Wereldbeker drastisch omgooien en dat is héél slecht nieuws voor de Belgen, Sven Nys doet oproep aan wielerbond

Vroeger mochten er maar een beperkt aantal Belgen deelnemen aan de wereldbekercrossen, maar dat werd toen door de UCI aangepast om het niveau van die crossen te waarborgen.

Vanaf toen mocht de hele top-50 van de UCI-ranking automatisch deelnemen. Van die regel willen ze nu opnieuw af bij de UCI in de hernieuwde wereldbeker.

Het is hoog tijd dat de belgische wielerbond opkomt voor zijn veldrijders. Met winst pronken is plezant maar wat als morgen de helft van de renners afhaakt? Er is nood aan overleg!