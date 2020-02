Dries De Bondt na ritzege in Bessèges: "Ik hoop dit seizoen enkele keren mijn eigen kans te gaan"

Na de zeges van vorig seizoen in Halle-Ingooigem (zie foto) en in de Memorial Rik Van Steenbergen begint Dries De Bondt met veel ambitie aan 2020. De renner van Alpecin-Fenix begon ook uitstekend met een ritzege in de Ster van Bessèges.

Dries De Bondt is prima begonnen aan 2020. De renner van Alpecin-Fenix hoopt om zich te laten zien in het voorjaar en de voorbereiding daarop kon eigenlijk niet beter beginnen. In de derde etappe in de Ster van Bessèges versloeg hij de Duitser Georg Zimmerman eenvoudig in de sprint.

De Bondt hoopt in 2020 een nieuwe stap vooruit te zetten. Hij zal knechten in de koersen waar Tim Merlier en Mathieu van der Poel ook aan de start staan en anders mag hij zelf zijn kans gaan. "Ik voel me daar erg goed bij", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Ik kan vaak winnen omdat ik meer in de schaduw van die mannen rijd. Dit jaar hoop ik mijn kans te kunnen gaan in de Ronde van Drenthe of Dwars door Vlaanderen. Ook de Omloop heb ik aangestipt. De aankomst ligt vlakbij waar ik vroeger nog gewoond heb."