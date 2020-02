Jai Hindley pakt nu ook de koninginnenrit in de Herald Sun Tour en lijkt op weg naar de eindzege

Na een snelle aanvangsfase slaagden zes renners erin om weg te rijden: Jonas Rutsch, Ben Perry, Ben Hill, Ayden Toovey, Ethan Batt en Conr Murtagh. Even later konden ook David Williams en Michael Rice de oversteek maken. De koplopers kregen een drietal minuten van het peloton, maar halverwege de slotklim werden ze allemaal gegrepen.

Mitchelton-Scott bleef op de Mount Buller het tempo hoog houden voor Damian Howson, maar toen de 20-jarige Sebastian Berwick een aanval plaatste kon hij niet volgen. Jai Hindley ging wel mee en haalde een nieuwe dagzege in de sprint binnen. De Australiër van Team Sunweb doet ook een hele goede zaak in het eindklassement en heeft nu een voorsprong 10 seconden op Berwick. De rittenkoers eindigt zaterdagnacht.

Wow! What an awesome finish, it was @JaiHindley (@TeamSunweb) over Seb Berwick (@STGCCteam), @NeroContinental’s Jay Vine took out third! #JHST #SunTour pic.twitter.com/rzjaWRYz1S