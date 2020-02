Wout van Aert beleeft emotionele dag: "Ik zat de hele week met deze cross in mijn hoofd"

Er zijn van die overwinningen die normaal niet de meeste weerklank hebben, maar door bepaalde omstandigheden wel speciaal kunnen zijn. Zo boekte Wout van Aert er eentje in de Krawatencross. Van Aert weet nu dat hij nog kan winnen als crosser.

Dit moet een hele opluchting zijn. "Het is de eerste keer dat ik kan winnen sinds mijn val in de Tour", onderstreept Wout van Aert bij Sporza. "Het is een bevestiging dat ik het nog altijd kan. Ik voelde me heel goed van in het begin van de cross."

Hij had in de loop van de cross een mikpunt, dat hielp ook. Het was kwestie om dan nog een tandje bij te steken. "Toen ik alleen zat in de achtervolging op Quinten Hermans, zag ik dat iedereen op zijn limiet zat. Ik kwam bij Quinten, duwde door en kon het verschil maken."

BELONING

Van Aert geeft aan dat deze zege veel voor hem betekent. "Het is niet de grootste overwinning, maar wel eentje voor eigen volk. Ik zat de hele week met deze cross in mijn hoofd. Het is een beloning voor mezelf, ik word er best emotioneel van."