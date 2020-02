🎥 Alle ogen gericht op Bernal in Ronde van Colombia: "Een eer" en "Ik kan nog geen honderd procent zijn"

Dinsdagavond om 18u zal de Ronde van Colombia beginnen, want dan gaat de eerste ploeg van start in de ploegentijdrit. Alle ogen zullen in deze koers uiteraard gericht zijn op Egan Bernal, de eerste Colombiaanse Tourwinnaar ooit.

Het is voor hem dat de koersgekke Colombianen op straat zullen komen. Bernal wil dan ook graag iets terugdoen. "Ik wil echt een goede Ronde van Colombia rijden", zegt de Zuid-Amerikaan in een filmpje van zijn ploeg Ineos. "Het is mijn thuisrace, ik wil mij tonen aan de mensen."

Uiteraard zullen we daar nog niet de allerbeste Bernal zien. Dat zou te vroeg pieken zijn. "Het is natuurlijk wel vroeg op het seizoen", beseft hij ook. "Ik kan nog geen honderd procent zijn, want mijn grote doel is de Ronde van Frankrijk."

#TourColombia2020 kicks off tomorrow. Hear from our January Rider of the Month, @Eganbernal, on riding his home race pic.twitter.com/tG6IzbjBbV — Team INEOS (@TeamINEOS) February 10, 2020

Wat niet wil zeggen dat hij anoniem rond zal rijden in deze Ronde van Colombia. "Ik wil wel aan de mensen laten zien hoe ik koers, dat is één van de belangrijkste dingen. Het is onze enige kans om te koersen in Colombia. Het is een eer om te kunnen meedoen."