Evenepoel plant in maart verkenning van één van zijn grote doelen

Na zijn uitstekende seizoensstart in de Ronde van San Juan is het uitkijken wat hij nog allemaal in petto heeft. Een belangrijke afspraak om aan te kruisen is zijn debuut in een grote ronde. Wat dat betreft wil hij niets aan het toeval overlaten.

Zijn eerstvolgende wedstrijd is de Ronde van de Algarve, die deze maand doorgaat. Daarna staat de Tirreno-Adriatico op zijn programma, maar eerst gaat Evenepoel begin maart een andere regio in Italië opzoeken. Dan gaat hij de tijdrit van de Giro verkennen. Dat meldt HNB. De individuele tijdrit van iets meer dan 33 km tussen Conegliano en Valdobbiadene biedt een mooie kans op ritwinst voor Evenepoel. De bedoeling is dan ook om het parcours ruim te verkennen en zo uiterst goed voorbereid aan de start te komen.