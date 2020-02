Gaviria moet nog altijd zijn droomkoers rijden: "Vorig jaar werd ik wakker met 40 graden koorts"

De sprinterskwaliteiten van Fernando Gaviria zijn alom bekend. Toch droomt de Colombiaan van deelname aan een wedstrijd die niet meteen iets is voor pure spurters: Parijs-Roubaix. Gaviria heeft de Helleklassieker nog nooit betwist en zou daar graag verandering inbrengen.

De renner van UAE heeft het erover bij VeloNews. Hij rakelt een onaangename ervaring uit 2019 op. "Vorig jaar wilde ik proberen, maar werd ik 's ochtends wakker met 40 graden koorts en kon niet starten. Dat was ontgoochelend, maar dit jaar hoop ik er te staan. Om de kasseien te zien en de aankomst te halen op de piste."

GEEN ENKELE KEER IN TOPVORM

Dat was een beetje symbolisch voor hoe het voorbije wielerjaar verlopen is. Ondanks dat hij wel een aantal overwinningen boekte, vond Gaviria nooit het goede gevoel. "Vorig jaar voelde ik me geen enkele keer in topvorm. Maar aan het verleden kunnnen we niets meer veranderen."

Dit jaar lijkt hij alleszins beter uit de startblokken geschoten. Op sportief vlak is er geen specifieke wedstrijd die hij heeft aangekruist. Zijn doelstelling in 2020 is iets heel algemeen. "Gewoon veel etappes winnnen", zegt de Zuid-Amerikaan.