Sensatie Pogacar had zelfs geen verkenning van bepalende klim nodig en is bereid strijd met Roglic aan te gaan

Zoveel bravoure en zo jong: verbluffend was het, hoe de 21-jarige Tadej Pogacar de Ronde van Valencia naar zijn hand zette. De wereld lijkt zowat aan zijn voeten te liggen. Pogacar blijft voorzichtig, maar weet wel wie hij moet bekampen als hij voor het allerhoogste gaat.

"Elke dag ging het aan een hoog tempo", doet Pogacar bij CyclingPub nog eens het verhaal van de Ronde van Valencia. "Dat ik kon volgen, is een teken dat ik in goede vorm zit." De Sierra de Bernia was de klim waar het om te doen was in de koninginnenrit. "Dat was een zware beklimming. Ik kende 'm niet, ik deed vooraf ook geen verkenning op de fiets, ik zag 'm enkel op videobeelden en vanuit de wagen."

Ik wil blijven verbeteren

Na zijn derde plaats in de Vuelta - als neoprof nota bene - en nu alweer een straffe eindzege, lijkt Pogacar volop bezig de top van de wielerwereld te bestormen. "Ik heb nog een lange tijd te gaan, maar ga zeker mijn best doen elke keer en in elke koers. Ik wil blijven verbeteren."

Als hij effectief op de grote ronden mikt, zal hij het de volgende jaren wellicht nog vaak moeten opnemen tegen zijn landgenoot Primoz Roglic. "We hebben een goede verstandhouding, maar op de fiets zijn we tegenstanders."