Van der Poel kreeg zijn wens met weekje skivakantie: "In het mountainbiken neemt Mathieu risico's van andere orde"

Dat weekje vrijaf was al heel lang voorzien voor de wereldkampioen veldrijden. Mathieu van der Poel was er ook al snel uit wat hij tijdens die week dan zou gaan doen: skiën. Bij zijn ploeg maken ze daar geen problemen over.

Ook Christophe Roodhooft vindt het wel goed dat Van der Poel er eens tussenuit ging. "Mathieu zat er fysiek niet door, en hij was ook niet fietsmoe, zoals na het WK op de weg, maar zo kon hij het kopje even vrijmaken. Mathieu was de hele winter aan de gang, na zo'n intense periode is een beetje mentale rust welkom", klinkt het in HLN.

GENOTEN

Om dan met een fris hoofd weer aan het wegseizoen te kunnen beginnen. Het is alvast een geslaagde vakantie geworden. "Net zoals iedereen die werkt, is hij blij met af en toe een beetje vakantie. Hij vertelde me dat hij ervan genoten heeft."

Anderen zouden het er misschien moeilijker mee hebben om een wielrenner te laten skiën wegens het gevaar op blessures, maar Roodhooft maakt er geen punt van. "Ik vind het moeilijk om dat zo'n atleet te verbieden. In het mountainbiken neemt Mathieu risico's die van een heel andere orde zijn. Hij is verstandig genoeg om te weten wat hij kan en mag doen. Bovendien kan hij héél goed skiën."