Evenepoel geeft duidelijke ambities aan voor de toekomst: "Weet wat ik wil bereiken en met wie"

Deze week is Remco Evenepoel actief in Calpe, voor een trainingsweekje in opbouw naar wat nog komen gaat in het voorjaar.

A week of training at Calpe for now.

Next week I will be back in action @valgarve2020

I’m going to work so hard for my future, sportsview & private.

I know what I want & with who I want it. I’m ready for some big steps in my career/life.



See you soon. 🐺😈 pic.twitter.com/mxsnBiSIn0