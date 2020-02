Annemiek van Vleuten is klaar voor het voorjaar: "Dan zal ik er al staan"

Annemiek van Vleuten is klaar voor het voorjaar. Volgens de Nederlandse is het lang geleden dat ze zo'n goede voorbereiding heeft gehad. Ze is met Esteban Chaves gaan trainen in de Colombiaanse bergen.

Annemiek van Vleuten werd vorig seizoen wereldkampioen en dit seizoen wil ze haar trui uiteraard laten blinken. Bij Sporza legt ze uit dat ze een goede voorbereiding heeft gehad en dat ze er zal staan in de Omloop. "Normaal begin ik rustig aan een seizoen, maar ik hoop meteen een prestatie te kunnen neerzetten in de Omloop. Vorig seizoen werd ik tweede in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, maar als je tweede kan worden, kan je die wedstrijden ook winnen", aldus een strijdvaardige van Vleuten. Ze legt ook uit dat de regenboogtrui met trots zal dragen. "Het zou mooi zijn als ik die wedstrijden in de regenboogtrui zou kunnen winnen. Uiteraard is winnen altijd speciaal, ook zonder de trui", concludeert de Nederlandse.