Carrièreswitch: Olympische roeikampioen is opnieuw de snelste tijdrijder van Nieuw-Zeeland

Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Hamish Bond het nationale kampioenschap tijdrijden in Nieuw-Zeeland gewonnen.

Net zoals in 2018 heeft Hamisch Bond zich tot Nieuw-Zeelands kampioen tijdrijden gekroond. Hij legde het 39 kilometer lange parcours af in 46 minuten en 53 seconden. Dat was 15 seconden sneller dan George Bennett van Jumbo-Visma.

In een vorig leven was de 34-jarige Bond nog een uitstekend roeier. Hij won meerdere wereldtitels en roeide op de Olympische Spelen van Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) naar goud.

We gaan de Nieuw-Zeelandse kampioenentrui echter niet aan het werk zien dit jaar, want de focus van Bond ligt alweer op het roeien. De Spelen van Tokio zijn namelijk niet meer veraf.