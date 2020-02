Ex-winnaar Vuelta voelt zich opnieuw helemaal de oude: "Klaarstomen voor de Tour de France"

Fabio Aru lijkt helemaal terug. Vorig seizoen had hij last van verschillende kwaaltjes, maar dit seizoen wil de ex-winnaar van de Vuelta opnieuw mooie dingen laten zien. Misschien nu al in de ronde van Colombia.

De ronde van Colombia duurt nog tot 16 februari en Aru is aanwezig in deze rittenwedstrijd. "Ik ben blij dat ik hier ben. Het is mijn eerste keer en het is een zeer mooi land. Het is belangrijk voor ons dat we steun krijgen van onze Colombiaanse fans", aldus Aru bij CyclingNews.

Vorig seizoen kende Aru pech, maar dit seizoen wil de ex-winnaar van de Vuelta een resultaat neerzetten in de Tour. Hij heeft klassementambities, maar hij zal niet de enige kopman zijn. Pogacar is namelijk ook uitstekend aan het seizoen begonnen en vorig seizoen was de jonge Sloveen een revelatie. Pogacar werd namelijk derde in de Vuelta en hij won ook drie ritten.

"Mijn focus ligt op de Tour de France. We hebben een goede ploeg. Ons seizoen is ook uitstekend begonnen met 8 overwinningen. We hopen dat we nu in Colombia ook nog zeges kunnen binnenhalen."