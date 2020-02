Jasper Philipsen blikt terug op zijn eerste jaar als prof: "Ik stond niet op gewicht in het voorjaar"

Jasper Philipsen maakte in 2019 zijn debuut als profrenner in het peloton en dat ging niet zonder slag of stoot. Vooral door het voorjaar moest hij zich spartelen. Daar heeft hij nu ook een verklaring voor.

Bij Sporza blikte Jasper Philipsen terug op 2019. Hij begon het jaar met enkele opvallende prestaties, maar misschien vergaloppeerde hij zich wel in die periode. "Ik heb een paar keer mijn grenzen verlegd in het voorjaar, maar ik heb ook een paar beginnersfouten gemaakt. Ik zat niet fris genoeg, en reed zonder in de beste conditie te verkeren als neoprof meteen alle grote klassiekers. Dat is een aanslag op je lichaam", legde de 21-jarige renner uit.

En daar heeft hij naar eigen zeggen ook een prijs voor moeten betalen. "Vanaf de Strade Bianche was ik niet veel meer waard en toen ik in Roubaix in de auto stapte, was ik blij dat het voorjaar erop zat."

Nu hoopt de sprinter niet dezelfde fouten te maken. "Ik stond in die periode ook niet op gewicht. Mijn verantwoordelijkheid. Al werken we bij UAE vanaf dit jaar pas met een diëtiste", besloot hij.