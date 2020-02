Nieuw jongerenteam van Lefevere wordt in de koelkast gezet

Het nieuwe jeugdteam van Patrick Lefevere komt bij gebrek aan financiële slagkracht dan toch niet van de grond. Team Monti komt zelf met die bevestiging.

"We gaan volgend jaar (2020, red) voor 2 jaar in zee met Team Monti, een Italiaanse ploeg. Zij zullen voor ons de komende 2 jaar een continentaal team opzetten met jongeren, aangestuurd vanuit Italië", meldde Lefevere in juni vorig jaar in Vive le Vélo.

De voorbije weken meldde Lefevere echter al zelf dat het project op losse schroeven stond en nu heeft ook Team Monti bevestigd dat het project opgegeven wordt.

Team Monti contracteerde onder meer Stefan Bissegger (2e op het WK bij de beloften) en Stefano Museeuw, zoon van Johan Museeuw. Die mogen nu op zoek naar een nieuwe werkgever want enkel het juniorenteam blijft bestaan.