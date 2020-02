Problemen stapelen zich op bij Jumbo-Visma: naast Dumoulin is er nu ook een andere kopman die zijn wedstrijdschema moet aanpassen

Naast Tom Dumoulin heeft ook Steven Kruiswijk zijn wedstrijdschema moeten aanpassen. Hij zal niet starten in Parijs-Nice, maar in plaats daarvan is de kans bestaande dat hij een week later wel zal starten in de Ronde van Catalonië.

Kruiswijk viel vorig seizoen uit met een knieblessure en de blessure duurde langer dan gehoopt bij de Nederlander. Daardoor kan hij nu pas voluit trainen. De klimmer zal er daarom niet bij zijn in Parijs-Nice. Volgens Het Nieuwsblad is de kans bestaande dat hij er wel bij zal zijn in de Ronde van Catalonië. Daar hoopt Kruiswijk zijn comeback te maken. Kruiswijk zou vandaag met Roglic naar Tenerife vertrekken om daar een trainingsstage af te werken. Dumoulin Ook een andere kopman bij Jumbo-Visma, Tom Dumoulin, heeft zijn wedstrijdschema moeten aanpassen. Hij heeft last van darmklachten en het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Hij moet zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg dus nog even uitstellen.