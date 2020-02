Razendspannende ontknoping in Middelkerke: duel tussen ploegmaats van Pauwels Sauzen-Bingoal

Middelkerke is traditioneel de afsluiter van de grote klassementen in het veldrijden en dat is dit jaar niet anders. Dat het vlak voor de laatste manche nog zo spannend is in de Superprestige, is mooi meegenomen. Laurens Sweeck begint de cross als leider, maar heeft de buit nog niet binnen.

Met 69 punten staat Laurens Sweeck aan de leiding in de Superprestige. Iserbyt staat tweede en heeft er... 68. Spannender kan moeilijk. Ook Lars van der Haar en Quinten Hermans staan nog niet al te ver weg en mogen in principe nog dromen van de eindzege, maar de kans is toch wel enorm groot dat die naar een renner van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Sweeck kende natuurlijk ook al zijn superdag op het BK in Antwerpen. Zijn nationale titel zal altijd bovenaan staan op zijn lijstje met verwezenlijkingen uit het huidige seizoen. Komt daar nog een klassement bij, dan zou het voor hem helemaal een superseizoen zijn, ook al moest hij het in talloze wedstrijden stellen met ereplaatsen.

Voor Eli Iserbyt zou het dan weer kunnen aanvoelen als een matige beloning voor het seizoen dat hij gereden heeft als hij er slechts één klassement aan overhoudt. In alle klassementen heeft hij meegedaan voor de prijzen. In de DVV stond er geen maat op hem, in de Wereldbeker moest hij enkel Toon Aerts voor zich dulden... Wat gaat het worden in de Wereldbeker?

De reden dat het nog zo spannend is, is natuurlijk ook het afgelasten van de cross in Merksplas wegens de storm. Daarom wijzigde de tussenstand niet meer na de manche in Diegem. De Noordzeecross is de laatste gelegenheid om nog iets te veranderen. Sweeck haalde er in 2017 al eens het podium, maar Iserbyt heeft dit seizoen heel wat stappen vooruit gezet. Wie van deze twee haalt zaterdag zijn slag thuis?