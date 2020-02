Theuns begint zijn seizoen in de Ronde van Algarve aan de zijde van Nibali, Stuyven en Mollema

Het wielerseizoen is voor sommige renners al bezig, maar anderen moeten hun eerste wedstrijdkilometers nog afhaspelen. Volgende week begint het seizoen van Edward Theuns in Portugal.

Trek-Segafredo heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Ronde van Algarve bekendgemaakt. Daarin zitten twee Belgen: Jasper Stuyven en Edward Theuns. Eerstgenoemde reed al mee in de Mallorca Classic, maar voor Theuns is het de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Vorig jaar stak hij een zege op zak: de Primus Classic in België.

De andere renners van Trek-Segafredo voor de Portugese rittenkoers zijn: Vincenzo Nibali, Bauke Mollema, Koen de Kort (NED), Ryan Mullen (IRL) en Antonio Nibali (ITA).

De Ronde van Algarve gaat door van woensdag 19 tot zondag 23 februari.