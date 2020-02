Topsprinter laat zich uit over de voorbije twee jaar: "Het was een nachtmerrie"

Nacer Bouhanni lijkt helemaal terug. De renner van Arkea-Samsic won dit seizoen al enkele ritten en hij draagt ook de leiderstrui in de Tour de la Provence. De voorbije twee seizoenen waren veel minder voor de Fransman.

Bouhanni legt het zelf uit in een interview. "Ik leefde in een nachtmerrie. Het was een hel", vertelde hij bij CyclingNews. Bouhanni had heel wat problemen bij Cofidis. Zowel met de ploegbaas als met andere renners. Hij besloot dus te vertrekken naar Arkea-Samsic.

Daar lijkt hij nu opnieuw boven water te komen. Hij kon al enkele ritten winnen en hij draagt nu ook de leiderstrui in de Tour de la Provence. De komende ritten zal hij moeten werken voor Barguil en Quintana, maar ook in de slotetappe krijgt Bouhanni een kans om zelf naar de ritzege te rijden.