Vanmarcke en Keukeleire zijn duidelijk over ploegmaat: "Hij is nog niet klaar voor het absolute kopmanschap"

Sep Vanmarcke wil zich dit seizoen weer tonen in de klassiekers, maar ook in de rest van het seizoen. Zijn ploegmaat Bettiol won vorig seizoen de Ronde van Vlaanderen, maar volgens Vanmarcke en Keukeleire is hij nog niet klaar voor het absolute kopmanschap.

Sep Vanmarcke moet voorlopig tevreden zijn met heel wat podiumplaatsen in zijn carrière. Zo werd hij al tweede in Parijs-Roubaix en al twee keer tweede in Gent-Wevelgem. Hij werd ook al twee keer derde in de Ronde van Vlaanderen.

Alberto Bettiol, een ploegmaat van Vanmarcke bij EF Education First, won vorig seizoen wel verrassend de Ronde van Vlaanderen. Toch denkt de Belg niet dat Bettiol al klaar is voor het absolute kopmanschap. "We hebben veel respect voor Bettiol voor zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen, maar voor het absolute kopmanschap lis hij nog niet klaar", aldus Vanmarcke en zijn ploegmaat Keukeleire bij Het Nieuwsblad.