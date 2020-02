🎥 Enthousiaste mensenmassa komt op de been voor thuiskomst van Egan Bernal

Dat Juan Sebastian Molano zijn derde ritzege behaalde, was al mooi meegenomen voor het Colombiaanse volk. Al ging de vijfde etappe in de Ronde van Colombia vooral over de thuiskomst van Egan Bernal. Dat bracht heel wat mensen op de been.

De aankomst van de rit lag in Zipaquira, het dorp van Bernal. Toen die daar voor het eerst na zijn eindzege in de Tour langskwam, zorgde dat al voor te gekke taferelen. Dat was nu niet anders. Bernal werd er ook deze keer als een held onthaald.

Het was wel duidelijk dat vele mensen speciaal op straat waren gekomen om hem te zien of hem aan te moedigen. Toen Bernal even op het podium werd geroepen, werd hij toegejuicht door een mensenmassa. De steun van zijn landgenoten zal hem zeker een boost hebben gegeven.

What an incredible show of love and support from the fans in Zipaquirá. @Eganbernal is more than just a hometown hero - he's a national treasure 😍🇨🇴 #TourColombia2020 pic.twitter.com/8qcShSMjIK — Team INEOS (@TeamINEOS) February 15, 2020

Het is immers niet ondenkbaar dat Bernal in de afsluitende etappe vaak in beeld zal rijden en misschien nog wel veel meer dan dat. De klimmers zijn immers aan zet.