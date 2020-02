Theuns na tiende plek in openingsetappe Ronde van Algarve: "Had goede benen, maar raakte ingesloten: doodzonde"

Edward Theuns werd met een tiende plaats eerste Belg in de openingsrit van de Ronde van de Algarve. Al had de renner van Trek Segafredo er wel meer van verwacht.

“We reden een goede koers volgens mij”, vertelde hij op het Twitterkanaal van zijn ploeg. “Al bij al was het een eenvoudige wedstrijd, tot de aanvallen begonnen op zo’n 25 kilometer van de finish.”

“Maar tot op vijf kilometer van de streep zaten we perfect. Ik zat ook aan de juiste kant, maar raakte in de absolute slotfase wat ingesloten. Dat is doodjammer, want ik had echt wel goede benen. Langs de andere kant is dat wel hoopgevend voor de volgende dagen.”