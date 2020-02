Jasper Stuyven is opnieuw zwaar tegen de grond gegaan in de Ronde van de Algarve: "Het is jammer, maar..."

Jasper Stuyven is, net zoals vorig seizoen, hard tegen de vlakte gegaan in de Ronde van de Algarve. Volgens de Belg valt de schade deze keer echter mee en komt het voorjaar niet in het gedrang.

Op zo'n 20 kilometer van het einde ging Jasper Stuyven met enkele ploegmaats, waaronder Edward Theuns, tegen de vlakte. "Edward schoof weg en ik kon hem niet meer ontwijken. Ik viel daarbij vol op mijn borst", aldus Stuyven bij Sporza. Volgens de Belg van Trek-Segafredo valt de schade echter mee. "Ik werd na de val duizelig, maar het is beter dan vorig jaar, dus ik heb niets om over te klagen. Ik heb niet zo veel last, dus ik ga mij gewoon goed laten verzorgen. Het is jammer, maar dat is koers."