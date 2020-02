Yates nadat hij tegenstand belachelijk maakte in UAE Tour: "Wou gewoon de benen eens testen"

Adam yates won dinsdag met groot machtsvertoon de derde rit van de UAE Tour. Hij haalde het met meer dan een minuut voorsprong op Tadej Pogacar.

De Sloveense topfavoriet moest 1’02” prijsgeven, de rest van het pak zelfs nog een stuk meer (herbeleef de rit HIER).

“Dit is mijn eerste race van het seizoen, dus het was voor mij niet evident om in te schatten waar ik stond ten opzichte van de rest”, vertelde de tweelingbroer van Simon achteraf. “

“Het was ook de hele dag bloedheet. Eigenlijk wou ik gewoon de benen eens testen om te zien waar ik al stond. Misschien ging ik wel iets te vroeg aan (op zo’n zes kilometer van de streep, red), maar ik voelde mij goed en het is prima uitgedraaid.”