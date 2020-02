Adam Yates overklast alles en iedereen in UAE Tour, Campenaerts kleurt de etappe

Adam Yates heeft op imponerende wijze de derde rit in de UAE Tour gewonnen. De Brit was heer en meester op de zware slotklim.

In de vierkoppige vlucht van de dag zaten drie Belgen. Stijn Steels, Victor Campenaerts en Jasper De Buyst kregen het gezelschap van Umberto Marengo.

Op zo’n elf kilometer van de streep was hun avontuur voorbij. Net aan de voet van de slotklim ook.

Op die klim toonde Adam Yates zich al snel anderhalve categorie te sterk voor de rest. Tadej Pogacar was ‘The Best of The Rest’ en werd tweede op 1’02”. Een groepje met onder meer Alexey Lutsenko moest anderhalve minuut toestaan op Yates.

Herbeleef de rit hieronder

Aankomst: Adam Yates wint!

Nog 2 km: Yates is op weg naar de zege. Pogacar heeft intussen Lutsenko achtergelaten en is op weg naar de tweede plek.

Nog 4 km: Pogacar leek te kraken, maar zet plots de jacht op Adam Yates in. De kans lijkt groot dat één van hen straks de rit wint.

Nog 5 km: Adam Yates rijdt steeds verder weg van de rest. Pogacar snelt nu toch naar voor.

Nog 5,5 km: Valverde moet nu al lossen.

Nog 6,5 km: De La Parte heeft het ruime sop gekozen. Hij pakt een seconde of tien op wat er nog van het peloton is overgebleven.

Nog 8 km: Het is momenteel stilte voor de storm op de slotbeklimming. Campenaerts lost nu pas in het peloton.

Nog 11 km: Het rijk van de koplopers is uit. Net op dit moment beginnen we aan de zware slotbeklimming.

Nog 15 km: De voorsprong van het kwartet zakt nu onder de minuut. We naderen de slotbeklimming.

Nog 23 km: De voorsprong bedraagt nog anderhalve minuut. In principe is de kopgroep kansloos gezien de zware beklimming die er nog aankomt. Al moet je altijd met twee woorden spreken met 'Mister Impossible' Campenaerts in de kopgroep.

Nog 30 km: De voorsprong is teruggelopen tot 2'18. De laatste tien kilometer moet het peloton wel nog over een serieus smeerlapje: Jebel Hafeet.

#UAETour La 3ª etapa, con 184 km y final en la ya clásica subida a Jebel Hafeet, donde en las 2 últimas ediciones ganó Valverde pic.twitter.com/1pdGdWEPZh — PlataformaRC (@PlataformaRC) February 25, 2020

Nog 35 km: De vier hebben nog een voorsprong van 2’36”

