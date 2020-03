🎥 Ploegmaats uit de Emiraten vieren triomf van Jasper Stuyven volop mee

Ze konden voorlopig dan nog wel nog niet terugkeren naar huis, de afloop van de Omloop wilden de Trek-renners die deelnamen aan de UAE Tour niet missen. Ook van het tijdsverschil trokken ze zich niets aan. Samen keken ze in een hotelkamer op een tablet naar de beelden van de Omloop Het Nieuwsblad.

Je ziet hier en daar een renner aanwijzingen geven, de enthousiasme toenemen wanneer de sprint nadert en natuurlijk het nodige applaus wanneer Jasper Stuyven als eerste over de streep rijdt. Met de teamspirit zit het alvast goed bij Trek-Segafredo.

This is how @TrekSegafredo staff and riders celebrated @Jasperstuyven’s amazing win at @OmloopHNB while in lockdown in UAE πŸ₯³



