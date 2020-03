Jurgen Mettepenningen komt met dubbel groot nieuws: "Blij dat we ons als beste ploeg kunnen blijven profileren"

Dik feest dit weekend op de eindeseizoensreceptie van Pauwels Sauzen. Teammanager Jurgen Mettepenningen kwam er met dubbel groot nieuws.

Twee sterkhouders blijven namelijk langer bij het team. Belgisch kampioen Laurens Sweeck verlengde zijn contract tot eind 2022 en is daar heel tevreden mee: "Ik voel me hier prima, en dus is deze contractverlenging een logische stap."

Teammanager Mettepenningen was ook in de wolken: "Samen met Michael en Eli is hij een complementair trio. We zijn blij dat we ons op deze manier kunnen blijven profileren als de beste ploeg."

Ook Betsema tekent bij

De sterke man van Pauwels Sauzen - Bingoal kondigde in een ruk ook meteen de contractverlening van de Nederlandse topper Denise Betsema tot eind 2024 aan. Zij krijgt dus een mooi teken van vertrouwen na moeilijke maanden. "Mijn geloof in haar is bijzonder groot, dus ik wilde haar de zekerheid en het vertrouwen bieden."

"Jurgen is mij blijven steunen in de moeilijke periode die ik achter de rug heb, en ik heb die steun echt wel als bijzonder ervaren. Ik voel me hier ook heel erg op mijn plek. Dat geeft rust", klonk het dan weer bij Betsema zelf.