Kasper Asgreen reageert na bijzonder sterk nummertje: "Wanneer ik er begon in te geloven?"

Kasper Asgreen werd de verrassende winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij rondde een lange vlucht knap af met een solo in de ultieme kilometers.

"Of het wat leek op de solo van Jungels vorige week? Op de smalle wegen wisten we dat het kon en we hadden een plan om het te proberen. Anders hadden we met Jakobsen nog een man in de sprint", aldus Asgreen.

Begon er pas in te geloven op 300 meter van het einde

"Het deed enorm veel pijn, het was enorm zwaar. Het was echt allemaal niet makkelijk en het was een hele zware race."

"Wanneer ik er begon in te geloven dat het kon? Op 300 meter van het einde begon ik er pas in te geloven. Dit doet heel veel deugd."