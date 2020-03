Merlier reageert na ferme kwak aan zijn adres én identificeert de 'kwakker': "Een wonder dat ik niet gevallen ben"

Tim Merlier reed in Kuurne-Brussel-Kuurne aardig mee en kon uiteindelijk ook meesprinten in de groep die net na Asgreen aankwam, maar kwam daarbij wel ei zo na ten val.

Merlier voelde zich nochtans goed, maar kon uiteindelijk niet volop meesprinten: "Ik kreeg een kwak op 300 meter van de streep van Jakobsen", aldus Merlier tegen Sporza.

Kwak van Jakobsen

"Ik heb een fameuze redding moeten doen om niet te vallen. Het is op zich verrassend dat ik ben kunnen recht blijven. Het is een wonder dat ik niet gevallen ben", aldus de Belgisch kampioen.

"Mijn schoenplaatje is volledig weg. Jakobsen is een sterke beer, maar het is jammer dat ik niet kon sprinten."