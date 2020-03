Philippe Gilbert knokt zich naar top tien en er zat nog meer in: "Ik miste cruciale info"

In zijn eerste Vlaamse klassieker sinds zijn terugkeer naar Lotto zat Gilbert nooit echt vooraan in de koers. Toch sleepte hij aan de finish een verdienstelijke uitslag uit de brand. Het komt dus wel goed met 'Phil'. En dan waren er nog die lastige weersomstandigheden.

Die hadden echt wel hun invloed. "Ik miste cruciale informatie wegens problemen met de radio. Daardoor maakte ik de vergissing om lichte handschoenen aan te doen." Dat was in het gure weer toch niet ideaal. "Opnieuw veranderen en meester blijven over de fiets werd moeilijker."

“I missed some crucial race info because of radio problems and I made the mistake to put my light gloves on. Shifting and bike handling were more difficult. BUT in the end I am happy. Really happy about our bikes and also about my form. It’s promising.” @PhilippeGilbert #ohn2020 pic.twitter.com/YUa9IVezSo