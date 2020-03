Steeds waarschijnlijker dat Italiaanse koersen niet doorgaan: "Maandag wordt wellicht de knoop doorgehakt"

Eens het Vlaamse openingsweekend voorbij zou het normaal gezien uitkijken zijn naar wedstrijden als Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Mogelijk beslist het coronavirus daar anders over. Maandag valt in principe een definitieve beslissing.

Er werden al heel wat evenementen afgelast in Italië nu het coronavirus daar verspreid geraakt is over het hele land. Volgen de Italiaanse koersen? "Je kan nu nog niet zeggen dat de koersen worden afgeschaft", meldt bondsvoorzitter Tom Van Damme aan Belga. "Daarvoor is het nog te vroeg."

Van Damme probeert de hoop er dus in te houden. Al is annulatie wel degelijk een reële optie. Alleen al vanwege het logistieke luik. "Veel stafleden van RCS zitten nog vast in de UAE Tour. De vraag is dus ook of ze nog wel tijdig naar Italië kunnen reizen."

OVERHEIDSINSTANTIES BESLISSEN

De grootste factor die in de beslissing zal meespelen, is uiteraard het virus op zich. "De ploegen zullen tijdig op de hoogte worden gebracht. Maandag wordt wellicht de knoop doorgehakt. RCS heeft als organisator daar weinig over te zeggen, het zijn de overheidsinstanties die de beslissing nemen in het kader van de volksgezondheid."