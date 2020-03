Twee Belgen mee in de lange vlucht in Kuurne-Brussel-Kuurne

Daags na de Omloop Het Nieuwsblad krijgen we met Kuurne-Brussel-Kuurne opnieuw een heerlijke koers voorgeschoteld. Vorig jaar was Bob Jungels de beste in Kuurne.

Intussen is een groep van vijf weggereden uit het peloton. Mikkel Bjerg (UAE-Team Emirates), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Roy Jans (Alpecin-Fenix), Hugo Houle (Astana) en Boris Vallée (Bingoal - Wallonie Bruxelles). Twee Belgen, een Deen, een Noor en Canadees. Met nog zo’n honderd kilometer te gaan heeft het vijftal een voorgift van zes minuten.