VOORBESCHOUWING: Ook grote kans op Belgische winnaar in Kuurne-Brussel-Kuurne: gaat Stuyven voor de dubbel?

Steevast is er de dag na de Omloop een herkansing met Kuurne-Brussel-Kuurne en dat is dit jaar niet anders. Al kan het ook dat we nog eens een 2 op 2 krijgen, want winnaar Stuyven toonde zijn goede benen in de Omloop en won ook al in Kuurne.

Wat in zijn kaart speelt, is alvast de aanpassing van het parcours, dat nog een stuk uitdagender is geworden. Met zowel Waalse als Vlaamse hellingen is het maar de vraag wie er op het einde gaat overblijven. Wat vroeger nog een koers voor sprinters leek, groeit zo steeds meer uit tot een zware wedstrijd voor de sterkere mannen. Hierdoor maakt naast Stuyven ook Greg Van Avermaet een goede kans. Het is bekend dat hij tijdens het seizoensbegin sterk bergop reed. Tijdens de Omloop schudde hij ook af en toe aan de boom. Ook voor ploegmaat Matteo Trentin liggen er kansen. Voorts is het uitkijken naar Jasper Philipsen. Hij wil het maken in de klassiekers en Team UAE heeft hem aangeduid als kopman. Komt het verrassend genoeg toch tot een groepssprint, dan mogen mannen als Merlier, Jakobsen, Bol en Colbrelli weer dromen van de overwinning. De sterren van Wielerkrant.be voor Kuurne-Brussel-Kuurne: ***** Jasper Stuyven - Greg Van Avermaet - Matteo Trentin

**** Jasper Philipsen

*** Yves Lampaert - Zdenek Stybar - Bob Jungels - Tim Merlier - Fabio Jakobsen - Oliver Naesen - Soren Kragh Andersen

** Mads Pedersen - Sep Vanmarcke - Jens Keukeleire - Sonny Colbrelli - Alexander Kristoff

* Niki Terpstra - Cees Bol - Phil Bauhaus