Vriendin zag Jasper Stuyven ontspannen toeleven naar de Omloop: "Het kan nu al niet meer stuk"

Een bank vooruit en een kus van de juf voor Jasper Stuyven. Of van de vriendin in dit geval. Het is genieten ten huize Stuyven na de overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad. Ook zijn vriendin Elke Bleyaert was door het dolle heen.

"Het is fantastisch. Je kunt er alleen maar van dromen dat het in die eerste koers direct raak is. Het is gelukt", reageerde Elke Bleyaert bij VTM Nieuws. Ze zag thuis ook al wel dat het goed zat. "Hij was heel ontspannen, maar ik moet zeggen dat hij het voorbije jaar ook heel ontspannen was. Er was die val in de Algarve, maar ik merkte maandagmiddag dat hij dat heel goed achter zich had kunnen laten."

EIGEN MANIER VAN KOERSEN VOLGEN

Er is veel te doen over zijn nieuwe koerswijze: durven verliezen om dan te winnen. "Ik denk dat hij gewoon zijn eigen manier van koersen moet volgen. Hij heeft de voorbije jaren misschien iets te veel in de hulpersrol gezeten. Nu kan hij zijn eigen kans gaan. Da's hetgene wat hij het beste doet: aanvallend koersen, in zichzelf geloven en er volledig voor gaan."

Het draaide zaterdag alleszins perfect uit. "Beter kon het eigenlijk niet zijn. Hij doet er zoveel voor. Het is fijn dat het loont. Als dit zou kunnen blijven duren, is het fantastisch. Maar het kan nu al niet meer stuk."