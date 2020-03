De terugkeer van Boonen in het profpeloton: Tomback of Tomtesterom?

Is na de Kimback in het tennis ook de Tomback in de maak in het wielrennen? Tom Boonen doet er alleszins erg mysterieus over.

Na een interview in een weekendbijlage van het Nieuwsblad, bracht Boonen de bal woensdag tijdens interviews op de radio helemaal aan het rollen.

“Droom je nog van een terugkeer in het wielrennen om een vijfde kassei te winnen?” luidde één van de vragen. “Als ik het wil doen, zal het nu moeten gebeuren”, antwoordde hij. (lees HIER)

Toegegeven: wij dachten in eerste instantie aan Andrea Tafi. Die kondigde in 2018 ook aan dat hij in 2019 nog één keer Parijs-Roubaix wou rijden. Daar kwam uiteindelijk niets van in huis. De Italiaan was ook niet meteen een sukkelaar: hij heeft Parijs-Roubaix toch ook maar mooi op zijn erelijst staan.

Natuurlijk is Boonen met vier zeges nog anderhalve maat groter. Maar dat is niet het grootste verschil tussen de twee. Tafi was 52 tijdens Parijs-Roubaix van 2019 en stopte al in 2005 met wielrennen. Boonen zal in april 2021 veertig zijn en stopte ‘pas’ in 2017 met wielrennen.

Een comeback van Boonen afdoen als een dom idee door een vergelijking met Tafi te trekken… is dus een dom idee. Wat niet wil zeggen dat het automatisch een goed idee is.

Een vijfde kassei? Daar vrezen we toch voor. Maar een tv-programma zit er zeker wel in. De Tomback. Boonen die zijn limieten test in het profpeloton. Een kruising tussen Ruben Van Gucht die het werelduurrecord 'aanvalt' en Tomtesterom met Boonen in de plek van Waes. Met een vleugje DNA Nys.

En wie durft er te beweren dat er uiteindelijk geen resultaat in zit? Wij alleszins niet. Maar wat denken jullie? Laat jullie stem horen in onderstaande poll!