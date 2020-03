Het regent afzeggingen voor Parijs-Nice: deze ploegen zijn er niet bij

Het coronavirus zorgt voor heel wat problemen in het wielervoorjaar. Zo gaat de Strade Bianche al officieel niet meer door en ook andere koersen zijn in gevaar. Nu komt ook Parijs-Nice in gevaar.

De Franse rittenwedstrijd wordt voorlopig nog wel gereden, maar het is nog niet duidelijk met hoeveel ploegen het zal zijn. Volgens Het Nieuwsblad zullen er al 5 ploegen niet bij zijn: Mitchelton-Scott, Team Ineos, Astana, UAE en CCC. Slecht nieuws dus voor Greg Van Avermaet. Zijn team, CCC, is er niet bij en daarom moet de Belg een andere oplossing zoeken om zich voor te bereiden op de voorjaarsklassiekers. Parijs-Nice was namelijk al een B-plan, aangezien hij normaal kopman was in de Tirreno-Adriatico.