Michal Kwiatkowski teleurgesteld door het wegvallen van de Strade Bianche: Pool rijdt heel het parcours in zijn eentje

De kans is klein dat de Strade Bianche dit seizoen nog gereden zal worden. Voor sommige renners is het een zege dat de zware wedstrijd niet doorgaat, maar andere renners zijn dan weer teleurgesteld.

Zo vindt ook Michal Kwiatkowski het jammer dat de Italiaanse wedstrijd niet doorgaat. De Pool won de wedstrijd in 2014 en in 2017 en daarom heeft hij wel een speciale band met deze wedstrijd. Hij besloot dan maar om de Strade Bianche in zijn eentje te rijden.

Volgens Het Nieuwsblad deed Michal Kwiatkowski het dan ook nog eens uitstekend. Hij reed het parcours in 5 uur 52 minuten en 3 seconden. Het betekent dat hij aan zo'n 31,8 km/uur reed. Niet slecht op de gravelwegen.