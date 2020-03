Tim Declercq: "Als richtlijnen correct worden toegepast moet koersen mogelijk blijven"

Tim Declercq is momenteel actief in Parijs-Nice. Voor aanvang van de rit van donderdag reageerde hij op de onzekerheid over het coronavirus.

“We zijn hier om ons voor te bereiden op de klassiekers, maar het is nog onzeker of die wel zullen kunnen doorgaan. Dat zit natuurlijk de hele tijd in je achterhoofd.”

“Ik begrijp dat voorzichtigheid geboden is om de ziekenhuizen niet te overbelasten, maar als richtlijnen correct worden toegepast moet het mogelijk zijn om te kunnen koersen volgens mij.”

“Al is dit natuurlijk groter dan de koers. De volksgezondheid is het allerbelangrijkste. Iedereen heeft begrip voor de maatregelen, maar we mogen ook niet overslaan in blinde paniek.”