Eén van favoriete rittenkoersen van Van Avermaet nu ook uitgesteld

Er blijven tal van wielerwedstrijden sneuvelen op de kalender, of op zijn minst uitgesteld worden. Ook de Ronde van Yorkshire is hetzelfde lot beschoren. Dat is één van de wedstrijden waarin Greg Van Avermaet steevast goed presteert.

De Ronde van Yorkshire heeft nog geen heel lange geschiedenis. De Britse rittenkoers wordt sinds 2015 georganiseerd. Sindsdien werd er toch al enig Belgisch succes verwezenlijkt. In 2017 schreef Serge Pauwels de bewuste wedstrijd op zijn naam.

Een jaar later was Greg Van Avermaet de beste in zowel het algemene klassement als het puntenklassement. In 2019 was Van Avermaet goed voor een ritzege en miste hij een tweede opeenvolgende eindzege op slechts twee seconden. Die ging toen naar Chris Lawless.

GEZONDHEID BELANGRIJKER

De Ronde van Yorkshire, die normaal zou plaatsvinden van 30 april tot 6 mei, moet nu worden uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. "We weten allemaal dat de gezondheid van iedereen in de regio en in het land belangrijk is dan een sportief evenement. Onze aandacht gaat nu naar het ondersteunen van bedrijven in het tourisme tijdens deze crisis", aldus Peter Box van de organisatie.