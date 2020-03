Gaat Remco Evenepoel deelnemen aan de Tour? "Hij kan nu best alles een jaar opschuiven"

Nu de Giro wordt uitgesteld of misschien wel wordt geschrapt is het niet duidelijk wanneer Remco Evenepoel zijn debuut zal maken in een grote ronde. Volgens Hans Vandeweghe, journalist bij De Morgen, is het geen goed idee om hem dit jaar al te laten starten in de Tour.

Hans Vandeweghe vertelde het bij De Tribune, een podcast van Sporza. "Ik zou Evenepoel niet laten deelnemen aan de Tour en alles gewoon een jaar opschuiven. In de Giro zou hij zelfs kans hebben op het podium of winst, maar voor de Tour zit hij nog vroeg in zijn ontwikkeling." Volgens Vandeweghe zal de Tour er komen, ondanks het coronavirus. "Als we zien hoe het in Azië nu loopt, denk ik dat de Tour op de gewone datum zal beginnen. Twee maanden na dat de crisis is begonnen, lijkt het daar al iets beter te lopen, dus hopelijk kan het ook bij ons zo evolueren."