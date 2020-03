Klassiekers allerhande uitgesteld: geen Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Waalse Pijl op de voorziene data

De zoektocht voor een opvolger voor Philippe Gilbert en Jakob Fuglsang als winnaars van respectievelijk Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik zal nog wat langer duren. Ook beide grote klassiekers moeten uitgesteld worden vanwege het coronavirus.

Christian Prudhomme had al aangegeven dat het weinig waarschijnlijk was dat Parijs-Roubaix op 12 april kon doorgaan, zoals het oorspronkelijk op de wielerkalender voorzien was. Er is nu ook al definitief beslist om de Helleklassieker uit te stellen.

Ook de Ardennenklassiekers zijn te vroeg gepland om ordentelijk te kunnen laten doorgaan. Er gaat dus eveneens een streep door Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. De organisator - de ASO namelijk - van deze drie wedstrijden is wel al bezig om werk te maken van het vinden van een nieuwe datum, in overleg met de UCI.